Первомайский районный суд Пензы вынес приговор организатору финансовой пирамиды, от которой пострадали более 500 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в октябре 2004 года обвиняемый в Кузнецке Пензенской области создал потребительское общество «Возрождение», целью деятельности которого было привлечение денежных средств граждан. В дальнейшем он открыл представительства и филиалы организации в Пензе, Заречном, Каменке Пензенской области, в Саранске, Нижнем Новгороде, Твери, Казани, Саратове, Кисловодске и в Солнечногорском районе Московской области. Для привлечения денежных средств у населения злоумышленником активно распространялась реклама с призывом к гражданам вносить личные сбережения под проценты существенно выше банковских.

«Граждан, размещавших паевые взносы в ПО «Возрождение», убеждали в том, что их деньги вкладываются в объекты недвижимости и потребительские займы, что якобы обеспечивает высокую прибыль. Однако деятельность ПО «Возрождение» фактически ограничивалась лишь сбором денежных средств, передаваемых неосведомленными о преступной деятельности работниками общества его руководителю», — отмечается в сообщении.

С октября 2004-го по август 2011 года злоумышленник присвоил деньги 502 граждан на общую сумму более 52 млн рублей.

Суд приговорил организатора финансовой пирамиды к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.