В систему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедрить единую валюту. Соответствующее предложение Национального платежного совета поддержал Минфин, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, создание электронных денег в ЕАЭС необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций.

Предполагается, что единая валюта стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) будет исключительно электронной. Концептуально валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро.

Ее использование хотят ограничить операциями клиринга (взаимозачетов) в рамках межстрановой торговли, пояснила изданию председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. В традиционные фиатные деньги валюта не перейдет. По словам Обаевой, в новое платежное средство будут трансформироваться взаимные обязательства стран — участниц ЕАЭС по уплате за поставленные друг другу товары. При этом остатки на счетах, возникшие в результате клиринга, могут быть конвертированы в реальные деньги.

Курс единой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц членов ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот союза, уточнила Обаева. По ее словам, интерес к созданию единого платежного средства проявили в ряде крупных российских банков и корпораций.

Минфин будет заниматься проработкой возможных вариантов реализации этой инициативы, сказал изданию Моисеев.

Внедрение единой валюты в рамках ЕАЭС — один из инструментов стратегии дедолларизации, отмечают эксперты. В настоящий момент существенная часть расчетов в рамках объединения все еще осуществляется в долларах. Тогда как росту использования нацвалют препятствуют политические и экономические интересы членов союза, полагает ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. В частности, на фоне усиления роли рубля в союзе значение остальных денежных единиц стран-партнеров будет снижаться, что негативно отразится на их инвестиционном потенциале. В этом случае создание единой искусственной валюты для клиринга — более нейтральный вариант, который может устроить все стороны, объяснил эксперт.



В связи с угрозой возможных санкций российской экономике необходимо выводить свои торговые операции из поля зрения и воздействия ФРС США, добавил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Он согласился с мнением Сергея Пухова, что отказ от доллара в рамках расчетов между странами ЕАЭС существенно поспособствует решению этой задачи.