Совкомбанк стал вторым российским банком, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка . Как сообщили в Совкомбанке, теперь его клиенты могут сделать мгновенный перевод на карту Сбербанка по номеру телефона.

В рамках пилотного проекта опция доступна пользователям приложения «Чатбанк» от Совкомбанка. В ближайшие дни переводы клиентам Сбербанка по номеру телефона станут доступны в основном приложении Совкомбанка «Халва». До конца года функционал будет доступен для клиентов обоих банков.

При переводе денег из Совкомбанка в Сбербанк комиссия, взимаемая с отправителя, составит 1% от суммы перевода; максимальная сумма одного перевода равна 100 тыс. рублей, а лимит на переводы в день — 300 тыс. В дальнейшем размеры лимитов могут быть увеличены.



«Это не первый пример сотрудничества Совкомбанка и Сбербанка: ранее, в мае 2018 года, был запущен совместный проект по погашению кредитов клиентами Совкомбанка в личном кабинете «Сбербанк Онлайна» и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — напоминают в Совкомбанке.