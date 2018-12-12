Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 13—14 декабря примут решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии встречи.

«Думаю, что ключевым сообщением по России будет решение продлить санкции на шесть месяцев», — сказал он.

По словам дипломата, это будет политическое решение, основанное на отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Эмманюэля Макрона по реализации Минских соглашений. «Лидеры Германии и Франции расскажут о состоянии Минских соглашений и, как ожидается, дадут рекомендации продлить санкции, так как изменений нет», — пояснил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Срок действия очередного пакета санкций истекает 31 января 2019 года.