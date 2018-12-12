Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки. За шесть месяцев потери составили 340 млн долларов (примерно 20 млрд рублей), пишут «Известия» со ссылкой на ноябрьский бюллетень. Такая практика управления деньгами ФНБ противоречит бюджетному законодательству, полагают в Счетной палате.

В бюллетене контрольного органа за ноябрь отмечается, что бюджетное законодательство допускает отрицательный результат от вложений ФНБ, но только в краткосрочном периоде. В данном же случае, по мнению аудиторов, «минус» длился «в течение значительного периода времени».



Впрочем, сумма всех доходов от управления средствами ФНБ, зачисленных в федеральный бюджет в первом полугодии, составила 27,8 млрд рублей. Это 45,2% от планового показателя на 2018 год, говорится в материалах Счетной палаты.

В Минфине считают, что убытки носят технический характер. Отрицательная доходность размещения средств ФНБ в 2018 году носит расчетный, условный характер, заявили изданию в ведомстве. В целом результаты управления средствами фонда за период с момента его образования в 2008 году соответствуют целям, которые определены Бюджетным кодексом РФ: обеспечение сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

В экспертной среде отрицательные результаты инвестирования объясняют геополитикой — Россия, пытаясь застраховаться от последствий санкций, перевела деньги из прибыльных казначейских облигаций США в менее доходные активы. Доходность американских бумаг составляет примерно 3% годовых. Скорее всего, считают эксперты, высвободившиеся в результате их продажи деньги были переведены в золото, цена на которое в этот период снижалась.