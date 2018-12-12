Сбербанк подключил более 22 тысяч транспортных средств в 64 городах России к единой системе платежей, которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком.

Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт, а перевозчикам сервис позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес» Светланы Кирсановой, кредитная организация планирует и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты.