Россельхозбанк предлагает физическим лицам новый инструмент для сбережений — «Накопительный счет».

Как подчеркивают в РСХБ, продукт сочетает преимущества текущего счета и срочного вклада , позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и предлагая доходность на уровне 5% годовых в рублях и 1% в долларах. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день путем зачисления суммы причитающихся процентов на счет. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме.



Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и дистанционно в интернет-банке или мобильном банке. Счет является бессрочным; при его закрытии ранее начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются, свидетельствует информация на сайте банка.