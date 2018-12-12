В доходной части бюджета Москвы растет доля поступлений малого и среднего бизнеса (МСБ), что является показателем активного роста в городе малого и среднего предпринимательства, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

За 10 месяцев 2018 года объем поступлений в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 397,4 млрд рублей, что на 17,5% выше объема за аналогичный период прошлого года. Всего на 1 ноября 2018 года объем собственных доходов, поступивших в бюджет города, составил 1 913,5 млрд рублей.

При этом по итогам 10 месяцев 2018 года более половины платежей от сектора МСП обеспечили предприятия, занятые в сфере торговли (26,7%), в области строительного бизнеса (22,5%), в обрабатывающей промышленности (7,7%), а также оказывающие услуги населению (6,9%).