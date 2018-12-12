Подготовленные ко второму чтению поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вызвали недовольство банкиров, пишет «Коммерсант». Они вводят обязанность для банков выявлять операции по снятию наличных владельцами карт, эмитированных иностранными банками. Причем Росфинмониторингу требуется знать все подробности о владельце карты, что потребует значительных затрат для перенастройки банкоматных сетей.

Во вторник комитет по финансовым рынкам Госдумы рекомендовал поправки ко второму чтению «антиотмывочного» закона. Рынок изначально негативно воспринял проект, но рассчитывал на его изменение ко второму чтению. Однако внесенные поправки коснулись прежде всего уточнения понятия территории выпуска карты. По словам замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного, к ним теперь относятся как страна, в которой расположен банк-эмитент, так и отдельная административно-территориальная единица, обладающая самостоятельной правоспособностью.

Вместе с тем банкиры настаивают на невозможности реализации (или излишней дороговизне реализации) новаций документа. По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, сейчас банковские процессинговые системы не имеют признаков определения территории, где была выпущена карта, можно отличить лишь российские карты от иностранных.

«Страны по картам придется выбирать вручную, выявляя название банка-эмитента и определяя его местонахождение», — отмечает Наумов. В пресс-службе ВТБ отметили, что операции отдельных банков в отдельных странах технически распознать возможно, но сложно распознать конкретную область (район) страны, поскольку эта информация указывается обслуживающим банком, что может носить субъективный характер.



Частично необходимую Росфинмониторингу информацию можно будет получить путем доработки систем. При этом насколько быстро можно перенастроить банкомат, в кредитных организациях не берутся судить. «Сейчас в трансакции embossed name не передается, — отметил представитель банка с большой банкоматной сетью. — Полагаю, можно попробовать доработать софт банкоматов, но уже сейчас очевидно, что это будет весьма недешево и совсем не быстро».

Однако в Росфинмониторинге весьма скептически относятся к возражениям рынка. «Данный проект согласован с ЦБ, который хорошо представляет реальные возможности кредитных организаций», — отметил Ливадный. Он допускает, что при необходимости Банк России выпустит для рынка соответствующие рекомендации.