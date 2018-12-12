Правительство не снимало с повестки приватизационную тему, продолжает работать в этом направлении. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

8 декабря глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что тема снижения доли государства в экономике снята с повестки правительства РФ.

«Повестка приватизационная она не снимается, она остается. Мы продолжаем по ней работать», — сказал Орешкин, добавив, что по нескольким активам правительство продолжает поиск стратегических инвесторов.

Министр также заявил, что профицит бюджета РФ в 2018 году будет минимум 2,5% ВВП, ближе к 3%. «У нас сейчас профицит бюджета 2,5% (ВВП. — Прим. ред.) как минимум будет в этом году, ближе к 3%», — сказал он.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП.

