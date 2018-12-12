Россия и Европа в настоящее время переживают ренессанс во взаимных отношениях, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Если посмотреть просто на цифры, то на самом деле сейчас отношения России и Европы во многом переживают некий ренессанс», — сказал Орешкин.

Он отметил, что уже второй год подряд взаимный товарооборот между РФ и ЕС показывает уверенный рост. «Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то увидим, что сейчас, например, российскими компаниями на территории Европы реализуется целый набор крупнейших инвестиционных проектов: это и «Северный поток — 2», и строительство атомных электростанций в Венгрии, Финляндии; активно развиваются проекты приграничного сотрудничества между РФ и ЕС», — продолжил министр.

«Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из очень серьезных драйверов экономического роста. Евросоюз, конечно же, пока остается ключевым торговым партнером России, но мы видим, что, несмотря на то, что с Европой у нас товарооборот растет на 20%, с Китаем этот рост гораздо сильнее», — добавил Орешкин.

Министр признал, что экономика Европы с точки зрения взаимоотношений с Россией могла бы быть на более высоком уровне, если бы не события последних лет.

«Важно всегда посмотреть назад и понять, к чему привела ситуация 2014—2015 годов. Понятно, что наиболее пострадавшим бизнесом как раз оказался европейский, в то время как Америка таким образом выстроила всю эту санкционную историю, чтобы американские компании получили конкурентное преимущество перед европейскими», — отметил Орешкин.

Он привел пример с европейскими банками, которые до 2014 года очень активно инвестировали в российскую экономику, кредитовали российский бизнес и зарабатывали существенные объемы прибыли на российском направлении. «В итоге американцы, введя финансовые санкции, зарубили этот бизнес европейцев... Яркий пример — ЕБРР, который изначально создавался для того, чтобы в первую очередь кредитовать проекты в России», — считает глава Минэкономразвития.

«(Это. — Прим. ред.) касается не только финансового сектора. Здесь можно этот рассказ продолжать, потому что было очевидно, что Америка, которая имеет очень низкий объем экономических торговых взаимоотношений с Россией, практически не получит прямого удара по взаимной торговле. Причем по тем секторам, которые важны Америке, никаких санкций наложено не было», — сказал Орешкин.

При этом министр подчеркнул, что отношения между Россией и Европой возрождаются, и главное — не испортить этот процесс, поддерживать позитивные тенденции.