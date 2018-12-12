Чтобы порадовать самих себя к Новому году, россияне готовы выделить до 7600 рублей, в основном на покупку одежды, говорится в исследовании PayPal и Kantar Millward Brown. На покупки для своих близких большинство жителей России намерено выделить менее 3500 рублей, а самым популярным вариантом подарка стали аксессуары.

Четверо из десяти опрошенных предпочитают покупать подарки онлайн и используют для этого ПК и ноутбуки (70%). При этом интернет-магазины были выбраны из-за более широкого ассортимента товаров (44%). На известных и крупных веб-сайтах делают покупки 34% пользователей, а 33% выбирают крупные интернет-магазины из-за больших скидок.

Четверть опрошенных начинает совершать покупки за месяц до наступления праздников, и еще четверть – всего за две недели. В последнюю неделю перед Новым годом покупки делают 12%, а 4% – за день до праздника. Переполненные улицы, магазины и пробки на дорогах мешают 73% опрошенных при выборе подарков, а 40% испытывают постоянную нехватку времени для этого.