Центробанк как никогда близок к ужесточению денежно-кредитной политики, считает большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру. Согласно их прогнозам, на заседании 14 декабря ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов — до 7,75%. В таком случае это будет второй раунд повышения ставки в этом году. До этого регулятор поднимал ставку в сентябре — на те же 25 базисных пунктов.

Ужесточение как способ купировать риски

«Весьма вероятным выглядит шаг на опережение, когда ЦБ повышает процентную ставку заранее в ожидании максимального уровня годовой инфляции в первой половине 2019 года», — отмечает аналитик «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Проактивных действий от регулятора ожидает и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, есть как минимум три причины в пользу ужесточения монетарной политики.

«Во-первых, это рост инфляции в ноябре, которая выводит годовую инфляцию к 4% — верхней границе таргетируемого инфляционного коридора. Во-вторых, это повышение градуса санкционной риторики, в частности, после инцидента в Керченском проливе. И еще один важный аргумент — возросшая волатильность на рынке нефти», — перечисляет эксперт.

По данным Росстата, в ноябре инфляция выросла до 3,8% в годовом выражении. В начале декабря темп роста цен ускорился до 0,2% в неделю.

Заметных изменений в структуре роста цен не произошло, а ускорение в основном объясняется эффектом базы, пишет в своем обзоре аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он, однако, сомневается, что умеренная инфляция станет аргументом в пользу сохранения ставки. «Регулятор выразил желание вернуться на валютный рынок с интервенциями с января 2019 года и по-прежнему остается обеспокоенным рисками санкций», — отмечает он.

В августе Банк России приостановил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Мораторий продлится до конца года , но глава регулятора Эльвира Набиуллина уже заявляла, что интервенции могут возобновиться 15 января. Окончательное решение будет принято 14 декабря, в день публикации релиза о ключевой ставке.

Оба вердикта нужно рассматривать в комплексе, подчеркивает ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров. «Покупки были приостановлены с августа, однако рубль не сумел существенно укрепиться. Сказались отток нерезидентов, погашение внешнего долга, ожидания возобновления покупок с начала 2019 года, а затем и снижение цен на нефть. На фоне текущей слабости рубля возобновление покупок может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки, чтобы поддержать рубль», — считает эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин обращает внимание на конъюнктуру внешних рынков. «Американский Центробанк уже провел три повышения базовой ставки в 2018 году на 0,25 процентного пункта, и, скорее всего, повысит ставку на следующей неделе. Центробанки развивающихся стран на этом фоне вынуждены также повышать ставки для того, чтобы обеспечить привлекательность своих валют и ограничить отток капитала с локальных рынков», — констатирует эксперт.

Поводы успокоиться

Вероятность решения о повышении ставки существенно выросла за последние недели, признает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Тем не менее в базовом сценарии она ожидает сохранения показателя на заседании 14 декабря.

К этому сейчас есть все предпосылки, в частности, и отсутствие угрозы введения санкций со стороны США, отмечает зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин.

«Мой базовый сценарий — ЦБ оставит ставку неизменной, поскольку динамика внутренних факторов пока полностью укладывается в ожидания регулятора и рынка. Однако полностью исключить вероятности повышения ставки нельзя: если это произойдет, то главной причиной, которая заставит ЦБ ужесточить политику, будет внешняя обстановка — геополитика/санкции, нефть, торговые войны», — указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Задел на будущее

Для инвесторов скорее будет важен прогноз ЦБ по макроэкономическим показателям, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Сам прогноз и комментарии председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной могут внести ясность, какая монетарная политика будет проводиться в следующем году.

Экономисты не исключают, что повышение ключевой ставки перенесется на 2019 год. Ужесточение денежно-кредитной политики может произойти уже на первом заседании ЦБ — 8 февраля, говорится в обзоре аналитиков банка «Открытие». «Именно в первом квартале следующего года должны наиболее выраженно реализоваться инфляционные эффекты от изменения налогового бремени, а также к этому времени должна появиться большая ясность в части перспектив введения наиболее жесткого пакета санкций к РФ со стороны США. Дополнительно у регулятора будет возможность оценить изменение состояния внутреннего валютного рынка после возможного возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила в середине января следующего года», — отмечается в документе.

Повышение ставки создаст задел на дальнейший переход к смягчению денежно-кредитной политики, считает аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Далее ставка будет понижена до 7,5% годовых в третьем квартале 2019 года и 7,25% годовых в четвертом квартале 2019 года», — полагает эксперт.

Решение Банка России о ключевой ставке будет опубликовано 14 декабря в 13:30 по мск. В тот же день в 15:00 состоится брифинг главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru