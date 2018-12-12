Законопроект находится в стадии публичного обсуждения, а регулятор собирает комментарии к нему.
Нидерланды намерены ввести лицензированирование криптовалютных компаний, которое будет контролировать Центральный банк страны (DNB).
Это должно помочь предотвратить использование виртуальных валют для отмывания денег или финансирования терроризма, и значительно сократить анонимное использование криптовалют, сообщает Anycoin.
Компании, одобреные Центробанком, должны будут знать своих клиентов (правила KYC) и сообщать о подозрительных трансакциях.
В настоящее время законопроект находится в стадии публичного обсуждения, и регулятор собирает комментарии к нему.
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