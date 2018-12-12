Нидерланды намерены ввести лицензированирование криптовалютных компаний, которое будет контролировать Центральный банк страны (DNB).

Это должно помочь предотвратить использование виртуальных валют для отмывания денег или финансирования терроризма, и значительно сократить анонимное использование криптовалют, сообщает Anycoin .

Компании, одобреные Центробанком, должны будут знать своих клиентов (правила KYC) и сообщать о подозрительных трансакциях.

В настоящее время законопроект находится в стадии публичного обсуждения, и регулятор собирает комментарии к нему.