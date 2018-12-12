Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги банка «Уральский Финансовый Дом»: базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b2» с «b3», долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — до «B2» с «B3»; также повышены долгосрочные оценка риска контрагента и рейтинги риска контрагента. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Повышение базовой оценки кредитоспособности банка отражает улучшение его финансовых показателей в последнее время, в частности чистого финансового результата и показателей достаточности капитала. Агентство ожидает сохранения хороших показателей банка в долгосрочной перспективе — на уровне других игроков рынка с рейтингом «B2».

Аналитики напоминают, что в 2017 году «Урал ФД» заработал 320 млн рублей против 36 млн годом ранее на фоне сильной процентной маржи, сокращения расходов на резервирование и получения существенных доходов от торговли ценными бумагами. Чистая прибыль за девять месяцев 2018-го составила 91 млн рублей: уточняется, что на ухудшение финрезультата повлияли дополнительные расходы на резервы в I и II кварталах в связи с введением МСФО 9. Эксперты полагают, что в случае отсутствия значимых внешних шоков финрезультаты банка в ближайшие 12—18 месяцев будут поддерживаться здоровым уровнем чистой процентной маржи (за первые девять месяцев этого года она составила 4,9%), хорошей прибыльностью до формирования резервов и нормализацией кредитных издержек.

Рейтинговое действие также отражает укрепление запасов капитала банка. На 30 сентября реальный акционерный капитал в виде обыкновенных акций достиг 12,9% от величины активов против 11,2% на конец 2017 года и 10,4% на конец 2016-го, следует из релиза. Moody's ожидает некоторого улучшения показателя в следующем году благодаря внутренней генерации капитала и скромного прироста кредитного портфеля банка.

В числе прочего в сообщении Moody's говорится о повышении качества активов банка: доля проблемных кредитов снизилась до 15% на конец 2017 года с 17,8% годом ранее. На 30 сентября проблемные кредиты (так называемые кредиты третьей стадии в соответствии с МСФО 9) составляли 17,6% и в достаточной степени (на 84%) покрывались резервами. Агентство ожидает устойчивого сокращения уровня проблемных ссуд у банка в ближайшие 12—18 месяцев по мере «отработки» старых проблемных кредитов.



В числе прочего Moody's сообщает, что ожидает сохранения у банка здоровых показателей ликвидности в указанный период.

