Минфину РФ удалось продать лишь половину из предложенных инвесторам трехлетних облигаций . В среду, 12 декабря, ведомство провело размещение облигаций с погашением в декабре 2021 года объемом 16,18 млрд рублей.

Несмотря на повышенный спрос, который составил 40,5 млрд рублей, по итогам аукциона было выкуплено ОФЗ лишь на 8,8 млрд рублей. Цена отсечения составила 96,86% от номинала, доходность размещенного выпуска — 8,35% годовых.

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что ОФЗ выглядели бы интересными для покупки, если бы не ожидаемое экспертами повышение ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ, а также не отток рублевой ликвидности.

Напомним, 14 декабря участники рынка ожидают решения ЦБ по ключевой ставке. Согласно прогнозам аналитиков, на заседании ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов — до 7,75%.