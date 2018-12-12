Минфину удалось почти полностью разместить четырехлетние облигации с переменным купоном, предложив инвесторам ставку 7,75% годовых. Спрос на ОФЗ почти в три раза превысил предложение. Всего было куплено бумаг на 4,7 млрд рублей по цене 99,66% от номинала.

На предыдущем аукционе, где инвесторам были предложены трехлетние ОФЗ, ведомство смогло продать немногим более половины заявленного объема. Несмотря на повышенный спрос, который составил 40,5 млрд рублей, инвесторы купили бумаг на 8,8 млрд рублей из 16,18 млрд. Цена отсечения составила 96,86% от номинала, доходность размещенного выпуска — 8,35% годовых.

Участники рынка ожидают решения ЦБ по ключевой ставке. Согласно прогнозам аналитиков, на заседании ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов — до 7,75%.