Инфляция в России в декабре составит 0,5—0,6%, а годовые темпы роста потребительских цен ускорятся до 3,9—4%. Такой прогноз содержится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина экономики. Ноябрь 2018 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,5—0,6% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции по итогам 2018 года ожидаются на уровне 3,9—4%», — говорится в документе.

В обзоре отмечается, что совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,5—0,6 процентного пункта.

О том, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,9—4% , на прошлой неделе заявил министр экономического развития Максим Орешкин. «Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9—4% на конец года, — это то, что мы видим сейчас», — сказал он.

В ноябре в МЭР ожидали , что «при сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября и составит 0,4—0,5% месяц к месяцу». «В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7—3,8%», — говорилось в обзоре «Картина экономики. Октябрь 2018 года».

Согласно данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России в ноябре ускорились до 0,5% с октябрьских 0,4%, а годовая инфляция составила 3,8% против 3,5% месяцем ранее.

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен к концу 2018 года составят 3,8–4,2%.