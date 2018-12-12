Правительство планирует одобрить поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят повысить финансовую устойчивость и бюджетную дисциплину регионов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Они [поправки] позволят оптимизировать работу с государственным и муниципальным долгом, а также с государственными финансовыми активами. Будет усовершенствована система оценки долговой устойчивости регионов и муниципалитетов. Расширяется перечень показателей, по которым такая оценка осуществляется», — сказал Медведев.

По его словам, также изменяются пороговые значения долговой нагрузки, чтобы снизить ее в тех случаях, когда она является чрезмерной.

«У нас появляется также классификация регионов по группам риска. Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля», — заявил он.

Как пояснил Медведев, те, у кого такие риски будут признаны низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, а тем регионам, которые наращивают долг, придется подготовить планы восстановления своей платежеспособности.

