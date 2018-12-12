Премьер-министр России Дмитрий Медведев в декабрьском номере журнала «Закон» опубликовал статью «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», в которой затронул тему возможных изменений в Основном законе.

«Периодически слышны голоса, призывающие решительно изменить текст Конституции или даже принять новый Основной закон. Конечно, такие изменения могут быть обусловлены вызовами времени, сама Конституция предусматривает четкий порядок ее корректировки. Наши отцы-основатели предусмотрели такой механизм, но также нельзя забывать и об их замысле, словах о том, что фундаментальные права человека, упорядоченная власть, правосудие, то есть все то, что раскрывает предназначение Конституции, не политика и не идеология», — написал премьер.

По его словам, основной закон — это «неизменные устои свободного сообщества свободных людей». «И поэтому Конституция в принципе должна быть вечной», — считает Медведев.

В то же время он допустил, что в текст Конституции могут вноситься изменения, которые «направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав», однако эти поправки не должны «снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны».

«Мне самому довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти, — признал Медведев, — но эти изменения были точечными и не затрагивали права личности».

«Мы должны беречь Конституцию. <...> Уверен, что наша жизнь будет защищена правом. Что наше государство будет справедливым», — резюмировал премьер.

31 декабря 2008 года, в первый год президентства Дмитрия Медведева, вступили в действие поправки в Конституцию, которые продлили на два года срок полномочий президента России (до шести лет), на год срок полномочий Госдумы (до пяти лет), а также дополнили полномочия парламента «заслушиванием ежегодных отчетов правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой».