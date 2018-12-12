Автовладельцам необходимо дать реальную возможность оспаривать через Интернет штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), назначенные по данным видеокамер. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Российской газете» .



«Видеофиксация, безусловно, нужна для борьбы с дорожными правонарушениями, повышения безопасности, — отметила спикер. — Но давайте не забывать — видеоаппаратура — это техника, которая иногда выходит из строя, на нее влияют погодные условия и другие факторы». Тем не менее, по данным этой техники «буквально автоматически рассылают штрафы». «А удобного механизма автоматического оспаривания такого штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, у нас до сих пор нет», — констатировала глава Совфеда.

«Давайте мы все же реально работающую кнопку на сайте ГИБДД, «Госуслуг» сделаем, какую-то систему», — предложила она, напомнив, что такая опция формально уже есть несколько лет, но люди продолжают жаловаться, что им прислали электронную квитанцию, «они в ответ заполнили на сайте формы, и все равно дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять». А многие, махнув рукой, платят. В условиях, когда Россия строит цифровую экономику, так быть не должно, уверена Матвиенко.

«Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — заявила она.

Председатель также напомнила, что доходы от штрафов идут в местные бюджеты, и у регионов появилась мотивация этим заниматься: ведь чем больше штрафов, тем больше доход. Она призвала региональных чиновников не допускать злоупотребления в погоне за доходами бюджетов и не раздражать граждан.