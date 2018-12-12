Речь идет о штрафах за нарушения ПДД, назначенные по данным видеокамер.
Автовладельцам необходимо дать реальную возможность оспаривать через Интернет штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), назначенные по данным видеокамер. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Российской газете».
«Видеофиксация, безусловно, нужна для борьбы с дорожными правонарушениями, повышения безопасности, — отметила спикер. — Но давайте не забывать — видеоаппаратура — это техника, которая иногда выходит из строя, на нее влияют погодные условия и другие факторы». Тем не менее, по данным этой техники «буквально автоматически рассылают штрафы». «А удобного механизма автоматического оспаривания такого штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, у нас до сих пор нет», — констатировала глава Совфеда.
«Давайте мы все же реально работающую кнопку на сайте ГИБДД, «Госуслуг» сделаем, какую-то систему», — предложила она, напомнив, что такая опция формально уже есть несколько лет, но люди продолжают жаловаться, что им прислали электронную квитанцию, «они в ответ заполнили на сайте формы, и все равно дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять». А многие, махнув рукой, платят. В условиях, когда Россия строит цифровую экономику, так быть не должно, уверена Матвиенко.
«Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — заявила она.
Председатель также напомнила, что доходы от штрафов идут в местные бюджеты, и у регионов появилась мотивация этим заниматься: ведь чем больше штрафов, тем больше доход. Она призвала региональных чиновников не допускать злоупотребления в погоне за доходами бюджетов и не раздражать граждан.
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