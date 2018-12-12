Локо-Банк представил карту для предпринимателей Locko Business с постоянным cash back в размере 1% на все покупки в офлайн- и онлайн-магазинах. Это первый продукт с такими условиями в России, подчеркнули в финучреждении, отметив, что еще одним преимуществом бизнес-карты является возможность ее получения клиентом в день обращения (при наличии расчетного счета в Локо-Банке).

Условия обслуживания и тарифы бизнес-карты позволяют ее держателям «быстро и с минимальными комиссиями оплачивать расходы своего бизнеса, снимать наличные в любом банкомате в России и за рубежом», рассказали в банке.

Бизнес-карту можно пополнять через банкоматы или терминалы Локо-Банка и его банков-партнеров, а также различные сервисы перевода денежных средств (что, в частности, актуально для получения платежей от контрагентов), следует из релиза.



При оформлении заявки на открытие расчетного счета в Локо-Банке его менеджер на следующий день привезет необходимое количество карт. Клиенту останется активировать их в интернет-банке или мобильном приложении и установить ПИН-код.