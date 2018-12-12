Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года. Финансирование предоставляется на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в сумме от 5 млн до 30 млн рублей сроком до 30 месяцев.

На первые четыре месяца предпринимателям предоставляется отсрочка по погашению основного долга. В первый день кредитования взимается плата 2% от суммы кредита.

Обеспечением могут выступать недвижимость (от 50%), транспортные средства и поручительство фондов (до 30%).

«Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты банка. Стоп-фактором для некоторых заемщиков может стать небольшой срок финансирования, однако ставка и крупная сумма кредита выглядят весьма привлекательно», — отмечает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова.