Криптовалютная биржа Poloniex проведет плановое техническое обслуживание 17 декабря в 14:00 UTC.

Таким образом, на несколько часов сайт площадки перейдет в автономный режим, а все торги на ней будут приостановлены, сообщает ForkLog . Сохранность всех пользовательских средств на период техобслуживания гарантируется.

Как говорится в обращении к пользователям, после начала обслуживания будут отменены все открытые ордеры, и клиенты не смогут выполнять какие-либо другие трансакции или просматривать какие-либо действия. Когда Poloniex вернется в онлайн, рынки сначала будут в режиме «post-only», прежде чем торговля возобновится.