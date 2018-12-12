Криптовалютная биржа Gibraltar Blockchain Exchange (GBХ), созданная фондовой биржей Гибралтара (GSX), внедрила страхование внесенных в листинг GBX Digital Asset Exchange (GBX-DAX) криптоактивов, размещенных на «холодных» и «горячих» криптовалютных кошельках.

Как сообщает Anycoin , по словам представителей криптобиржи, внедрение страховой политики является серьезным шагом для привлечения новых клиентов и новым этапом в развитии GBX, стремящейся предоставлять клиентам «самые высокие стандарты защиты».