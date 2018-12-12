Это поможет привлечь новых клиентов и обеспечит высокие стандарты защиты активов.
Криптовалютная биржа Gibraltar Blockchain Exchange (GBХ), созданная фондовой биржей Гибралтара (GSX), внедрила страхование внесенных в листинг GBX Digital Asset Exchange (GBX-DAX) криптоактивов, размещенных на «холодных» и «горячих» криптовалютных кошельках.
Как сообщает Anycoin, по словам представителей криптобиржи, внедрение страховой политики является серьезным шагом для привлечения новых клиентов и новым этапом в развитии GBX, стремящейся предоставлять клиентам «самые высокие стандарты защиты».
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