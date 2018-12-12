Подразделение южнокорейской биржи Coinone Coinone Transfer запустило платежное приложение Cross, использующее технологию xCurrent от Ripple, которое ориентировано в основном на жителей регионов, где недостаточно развита банковская инфраструктура.

Таким образом, жители Южной Кореи смогут недорого обмениваться платежами с получателями из Таиланда или Филиппин, сообщает ForkLog .

При этом Coinone будет сотрудничать с тайским Siam Commercial Bank и филиппинским финучреждением Cebuana Lhuillier. А в дальнейшем пользователи Cross смогут переводить средства любому получателю из Таиланда через систему PromptPay, поддерживаемую Mastercard.