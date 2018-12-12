Криптовалютная биржа Coinbase могла осуществить трансакцию крупной суммы биткоинов в рамках работы по обслуживанию собственной инфраструктуры.

На прошлой неделе твиттер-бот Whale Alert сообщил о переводе 856 000 биткоинов на 107 кошельков. На каждый из адресов был отправлены равные суммы по 8000 монет, что вызвало подозрения у криптовалютного сообщества, сообщает РБК , ссылаясь на издание 8btc. Пользователи объясняли их внебиржевыми сделками или активностью Фонда экономического образования, но вторая версия не подтвердилась, так как на сайте организации указаны все ее кошельки, на которых находится 2,2 биткоина.

При этом 29 ноября, то есть за два дня до начала крупных финансовых операций, Coinbase объявила о подготовке к проведению отслеживаемых трансакций.