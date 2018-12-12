Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) изъявила желание узнать больше об еthereum и лежащей в его основе технологии, а также о рынках, которые были вокруг нее созданы, опубликовав 11 декабря запросе на получение соответствующей информации.

На предоставление ответов CFTC отвел 60 дней, ответы можно направить как по электронной, так и по обычной почте, или передать физически, сообщает ForkLog .

Документ содержит 25 различных вопросов, разделенных на такие категории, как его цель, лежащая в основе технология, рынки, надзор, а также кибербезопасность и кастодиальные решения.

«Информация, полученная на этот запрос, поможет CFTC обеспечить целостность рынков деривативов, а также будет способствовать мониторингу и снижению системных рисков посредством повышения юридической определенности. Целью запроса является понимание схожих черт и отличий различных виртуальных валют, включая еthereum и биткоин, а также присущих еthereum возможностей, вызовов и рисков», — говорится в запросе.