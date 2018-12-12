Клиенты Росбанка теперь могут оплачивать кредиты с помощью мобильных и веб-приложений QIWI-кошелька и QIWI-терминалов, а также в салонах связи «Связной» и «МегаФон» по всей России.

Чтобы погасить кредит или пополнить счет, потребуется только Ф. И. О. и номер лицевого счета. Комиссия за операцию составит 1,6% при пополнении счета от 100 рублей через QIWI-терминалы и QIWI-кошелек и 1% — в салонах связи «Связной», «МегаФон» (минимальная сумма пополнения — 50 рублей), говорится в сообщении QIWI.

По словам директора департамента продаж финансовых сервисов QIWI Александра Щербакова, в дальнейшем карта точек оплаты будет расширяться, подключая новых партнеров.

«Мы приняли решение углубить сотрудничество с QIWI — компанией, обладающей одной из крупнейших в России сетей платежных терминалов, — и дать нашим клиентам возможность производить финансовые операции по своим счетам и кредитам в удобном им месте», — отметил директор департамента развития и эффективности розничной сети Росбанка Владимир Коробов.