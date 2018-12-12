К разработанному специалистами Национальной системы платежных карт (оператор национальной платежной системы «Мир» ) сервису, который позволяет держателям карт видеть в личном кабинете на сайте банка и в мобильном приложении кассовые чеки с детализацией трансакций по картам, присоединились новые участники, среди которых банк «Центр-инвест», а также один из крупнейших операторов фискальных данных — «Такском». Об этом сообщают в среду в НСПК.

«Период тестирования нашего сервиса, позволяющего в автоматическом режиме привязывать фискальные чеки к банковским трансакциям, успешно завершен, а все участники пилотного этапа намерены продолжить вместе с НСПК работу по его развитию. К началу 2019 года мы планируем завершить работы над промышленной версией и начать подключать новых участников в штатном режиме», — рассказал директор по перспективному развитию НСПК Андрей Шаповалов.

«Благодаря новому сервису мы сможем делать новые акционные и спецпредложения вместе с нашими партнерами. А клиенты смогут получать дополнительные скидки, повышенный кешбэк за покупки в программе лояльности, а также контролировать свои расходы в личном кабинете, не накапливая бумажные чеки», — комментирует начальник процессингового центра КБ «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

«Компания «Такском» является одним из крупнейших операторов фискальных данных. Каждый день через наши серверы проходят миллионы кассовых чеков со всей страны. И теперь благодаря сотрудничеству ОФД «Такском» и НСПК у держателей платежных карт появится возможность получать детализированную информацию о своих покупках на основе данных с кассовых чеков напрямую из сервисов своего банка. Не нужно будет хранить бумажные чеки или запрашивать электронную версию чека на кассе, будет проще вести домашнюю бухгалтерию и планировать собственный бюджет», — отмечает руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин.



О начале тестирования сервиса было объявлено в апреле этого года. Первыми участниками стали Тинькофф Банк и «Первый ОФД». Сервис позволяет держателям карт получать в удобном формате электронные кассовые чеки, а банкам — делать клиентам предложения по кешбэку не только на определенную категорию торгово-сервисных предприятий, но даже на отдельные группы товаров у конкретного производителя или поставщика услуг, подчеркивают в НСПК.