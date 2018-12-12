Японская прокуратура обвинила главу недействующей криптобиржи Mt. Gox Марка Карпелеса в хищении 341 млн иен (3 млн долларов) с банковского счета торговой платформы. Прокуроры потребовали для него 10 лет лишения свободы.

Как сообщает ForkLog , в сентябре-декабре 2013 года руководитель Mt. Gox якобы вывел средства на личные банковские счета, а затем инвестировал в бизнес по разработке ПО.

Карпелеса также обвиняют в подделке данных трейдинговой системы биржи для фабрикации балансов. При этом сам он по-прежнему не признает своей вины.