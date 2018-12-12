Экс-гендиректор оргкомитета Чемпионата мира по футболу — 2018 Алексей Сорокин переходит на работу в ВЭБ. Об этом через пресс-службу сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

По его словам, Сорокин будет курировать проекты группы ВЭБа, связанные с городской экономикой.

«Он идет на должность зампреда, будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ». Это большое приобретение для ВЭБа», — сказал Шувалов.