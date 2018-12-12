Правительствам крупных стран необходимо запретить криптовалюты, так как инвестиции в них приводят к крупным финансовым потерям, заявил глава компании Allianz Global Investors Андреас Утерманн. Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Лондоне 11 декабря, пишет The New York Times.

«Необходимо признать их незаконными. Я удивлен, что регуляторы до сих пор не ввели более жесткие меры», — отметил Утерманн.

С ним согласился глава Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании Эндрю Бейли, который подчеркнул отсутствие внутренней ценности у криптовалют. Ведомство внимательно следит за развитием блокчейн-индустрии и ICO, подчеркнул специалист.

В сентябре главный экономический советник Allianz Мохаммад Эль-Риан назвал 5 тыс. долларов справедливой ценой биткоина. Он спрогнозировал, что криптовалюты будут долго существовать и сыграют свою роль в экосистеме, но они не станут тем активом, который хотят видеть многие сторонники.

До этого, в марте, компания опубликовала отчет, в котором предсказала обесценивание биткоина из-за его бесполезности. Авторы исследования утверждают, что цифровые деньги не спасет даже перспективная технология блокчейн.