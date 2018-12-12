Германия будет выступать на саммите ЕС за продление санкций против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — сказала она. Меркель выразила «обеспокоенность в связи с действиями России». «Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море, — утверждала канцлер.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Срок действия очередного пакета санкций (экономических) истекает 31 января 2019 года.