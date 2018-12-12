Газпромбанк может стать инвестором строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Судане. Об этом журналистам сообщил сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Судан и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

«Рассматриваем вопрос строительства в будущем завода по переработке нефти. Это очень важная для Судана тема. У нас есть предварительная договоренность с рядом компаний, — сказал он. — Есть предварительная договоренность с Газпромбанком о возможном рассмотрении этого вопроса. Пока мы говорим о привлечении инвестиций, говорим о том, что эта потребность существует с суданской стороны. Все нюансы еще предстоит обсудить».

Строительство нефтеперерабатывающего завода большой мощности в Судане с участием России обсуждалось на встрече президента Судана Омара аль-Башира и министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина летом этого года.