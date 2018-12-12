Европейский парламент считает, что в связи с событиями на Украине Евросоюзу следует продлевать санкции против России. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина». Трансляцию из Страсбурга заседания пленарной сессии Европарламента ведется на его сайте.

В резолюции отмечается, что «санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций». Такой курс, по мнению Европарламента, следует выдерживать «до тех пор, пока Российская Федерация не позволит Украине полностью восстановить ее суверенитет и территориальную целостность».

Европарламент также «призывает ЕС и его страны-члены ввести целевые санкции против России в случае, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если в дальнейшем будет происходить военная эскалация».

Европейский союз должен принимать более широкое участие в инициативах по урегулированию конфликта на Украине, также отмечается в принятой резолюции.

«Желательно обеспечить более широкое участие ЕС в урегулировании конфликта [на Украине], например путем назначения специального посланника ЕС по конфликту на востоке Украины и в Крыму», — говорится в тексте документа.

Европарламент опасается, что ситуация в Азовском море может перерасти в открытый конфликт, указано в резолюции.

Европейский парламент подчеркивает, что у него вызывает «очень сильную обеспокоенность крайне нестабильная ситуация в сфере безопасности в Азовском море». По мнению ЕП, она «может легко перерасти в открытый конфликт». «Подлежит осуждению в этой связи строительство моста через Керченский пролив, связывающего незаконно аннексированный Крымский полуостров с материковой Россией», — говорится в тексте резолюции.

При этом Европарламент «решительно осуждает преднамеренный акт агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе».