С 2020 года записи о смене работы или изменении должности будут заноситься уже в цифровую книжку, говорится во внесенном в правительство проекте о переходе на электронные трудовые книжки. «Ведомости» ознакомились с последней версией законопроекта.

Вести бумажные книжки работодатель должен будет только для тех работников, которые подадут об этом заявление, говорит представитель Минтруда. Трудовые книжки работников, впервые поступающих на работу, с января 2021 года будут оформляться в электронном виде.

Храниться электронные трудовые книжки будут в единой системе Пенсионного фонда (ПФР). С 2020 года работодатель будет передавать данные в ПФР ежемесячно, а с 2021-го — на следующий день после найма или увольнения сотрудника.

Работодатели и профсоюзы проект в целом поддержали, следует из письма замминистра труда Любови Ельцовой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений («Ведомости» ознакомились с копией). Но некоторые замечания Минтруд не учел. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал с 2021 года освободить работодателей от обязанности вести в бумажном виде трудовые книжки сотрудников, меняющих работу, а также выдавать им при увольнении сведения на бумаге. За год в целом по экономике доля уволенных и нанятых людей достигает 28%, а в строительном секторе превышает 50%, пишет Ельцова, люди, которые выбрали бумажные трудовые книжки, а в 2021 году решат уволиться, будут вынуждены обращаться в МФЦ или ПФР. Пока остаются разногласия с работодателями, признал министр труда Максим Топилин, но обязательно будут проведены переговоры.