Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Стройлесбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

« Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, высокими показателями рентабельности, низкой оценкой качества активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке узкой сетью подразделений — банк представлен одним офисом в Тюмени. Деятельность банка сосредоточена на территории Тюменской области

Агентство отмечает адекватную позиция по капиталу и высокие показатели рентабельности бизнеса. Тем не менее, у банка наблюдается низкое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, более чем на 50% представленная требованиями к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкого качества активов, а также наличия отдельных недостатков в организации риск-менеджмента банка. В банке принята стратегия развития на 2017—2019 годы, направленная на органический рост бизнеса. Вместе с тем, агентство отмечает, что ряд стратегических целей банка могут быть не достигнуты на горизонте одного—двух лет.