Повышение уровня рейтинга обусловлено усилением фактора поддержки банка со стороны единственного акционера.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Российский Капитал» до уровня «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBВ-» со «стабильным» прогнозом.
Повышение уровня рейтинга обусловлено усилением фактора поддержки банка со стороны единственного акционера («ДОМ.РФ»), в том числе связанным с реализацией в 2018 году ряда мероприятий по докапитализации банка на общую сумму 19,8 млрд рублей, поясняется в релизе «Эксперт РА». Рейтинг кредитоспособности банка отражает удовлетворительную оценку его рыночных позиций, адекватную позицию по ликвидности, слабую текущую оценку достаточности капитала, а также низкое качество активов и консервативную оценку корпоративного управления.
В агентстве напоминают, что «Российский Капитал» с 2008 года проходит процедуру финансового оздоровления, в которую Банком России были внесены изменения. Они учитывают безвозмездный вклад в имущество банка в размере до 19,8 млрд рублей. Также предусмотрена реорганизация банка в форме присоединения к нему дочернего Социнвестбанка. «Российский Капитал» интегрирует свои бизнес-процессы с материнской структурой, а также реализует обновленную стратегию, согласно которой к 2020 году он должен стать универсальным ипотечно-строительным банком.
Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена процессом трансформации бизнес-модели банка: оптимизацией офисной сети, операционных расходов, структуры баланса. Активный рост за девять месяцев 2018 года демонстрировало только ипотечное кредитование: этот портфель вырос на 65%, при этом портфель корпоративных кредитов за десять месяцев 2018 года сократился на 59%. В результате на текущий момент агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса банка. В среднесрочной перспективе аналитики ожидают укрепления его конкурентных позиций вследствие дальнейшего развития в составе единого института развития в жилищной сфере.
Ввиду переоценки принимаемых банком кредитных рисков его нормативы достаточности капитала находятся ниже регулятивных минимумов в период с 12 апреля по 1 ноября 2018 года. Докапитализация кредитной организации, в том числе за счет взносов в капитал со стороны «ДОМ.РФ» в IV квартале 2018 года, позволит ей соблюдать все пруденциальные нормативы на 1 января 2019-го, что учтено в рамках пересмотра рейтинга. Также отмечается,что по итогам девяти месяцев 2018 года банк получил положительный финансовый результат в 8,4 млрд рублей, преимущественно за счет восстановления резервов.
В агентстве в числе прочего указывают, что кредитный портфель банка характеризуется низким качеством: на 1 ноября просроченная задолженность по кредитам юрлицам составляет около 34%, а по розничному портфелю — 8,9%. При этом существенная часть портфеля кредитов была сформирована на балансе банка до его санации Агентством по страхованию вкладов, а также образовалась в связи с присоединением санируемых банков.
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