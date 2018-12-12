Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Российский Капитал» до уровня «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBВ-» со «стабильным» прогнозом.

Повышение уровня рейтинга обусловлено усилением фактора поддержки банка со стороны единственного акционера («ДОМ.РФ»), в том числе связанным с реализацией в 2018 году ряда мероприятий по докапитализации банка на общую сумму 19,8 млрд рублей, поясняется в релизе «Эксперт РА» . Рейтинг кредитоспособности банка отражает удовлетворительную оценку его рыночных позиций, адекватную позицию по ликвидности, слабую текущую оценку достаточности капитала, а также низкое качество активов и консервативную оценку корпоративного управления.

В агентстве напоминают, что «Российский Капитал» с 2008 года проходит процедуру финансового оздоровления, в которую Банком России были внесены изменения. Они учитывают безвозмездный вклад в имущество банка в размере до 19,8 млрд рублей. Также предусмотрена реорганизация банка в форме присоединения к нему дочернего Социнвестбанка. «Российский Капитал» интегрирует свои бизнес-процессы с материнской структурой, а также реализует обновленную стратегию, согласно которой к 2020 году он должен стать универсальным ипотечно-строительным банком.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена процессом трансформации бизнес-модели банка: оптимизацией офисной сети, операционных расходов, структуры баланса. Активный рост за девять месяцев 2018 года демонстрировало только ипотечное кредитование : этот портфель вырос на 65%, при этом портфель корпоративных кредитов за десять месяцев 2018 года сократился на 59%. В результате на текущий момент агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса банка. В среднесрочной перспективе аналитики ожидают укрепления его конкурентных позиций вследствие дальнейшего развития в составе единого института развития в жилищной сфере.

Ввиду переоценки принимаемых банком кредитных рисков его нормативы достаточности капитала находятся ниже регулятивных минимумов в период с 12 апреля по 1 ноября 2018 года. Докапитализация кредитной организации, в том числе за счет взносов в капитал со стороны «ДОМ.РФ» в IV квартале 2018 года, позволит ей соблюдать все пруденциальные нормативы на 1 января 2019-го, что учтено в рамках пересмотра рейтинга. Также отмечается,что по итогам девяти месяцев 2018 года банк получил положительный финансовый результат в 8,4 млрд рублей, преимущественно за счет восстановления резервов.



В агентстве в числе прочего указывают, что кредитный портфель банка характеризуется низким качеством: на 1 ноября просроченная задолженность по кредитам юрлицам составляет около 34%, а по розничному портфелю — 8,9%. При этом существенная часть портфеля кредитов была сформирована на балансе банка до его санации Агентством по страхованию вкладов, а также образовалась в связи с присоединением санируемых банков.