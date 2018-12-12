Платежные сервисы могут быть использованы для совершения покупок везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии.

Держатели карт Visa Банка ЗЕНИТ могут оплачивать свои покупки с помощью безопасного платежного сервиса Google Pay. Чтобы использовать Google Pay, достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Одно из преимуществ Google Pay — универсальность решения без привязки к какому-либо производителю оборудования. Все трансакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета.

Сервис Garmin Pay позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Достаточно установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к своему телефону и добавить карту Visa Банка ЗЕНИТ. Для оплаты покупки с Garmin Pay нужно нажать и удерживать кнопку на часах, ввести PIN-код и поднести часы дисплеем к POS-терминалу. При проведении платежа сервис Garmin Pay использует специально созданные для каждого устройства номера и коды.

«Банк ЗЕНИТ стремится соответствовать высоким требованиям финансового рынка и развивает сотрудничество с международной платежной системой Visa. Банк внедряет передовые технологические решения для своих клиентов и предоставляет им возможность совершать безопасные бесконтактные платежи с помощью удобных сервисов. Мы хотим, чтобы банковские услуги и продукты были доступны для большинства клиентов без дополнительных усилий», — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.