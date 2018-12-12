ЦБ подготовил проект поправок в пункт 1.1 указания от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы». Документ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом указания предусмотрено, что оценка качества ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала. — Прим. Банки.ру) и достаточности капитала кредитной организации не производится:

по банкам с базовой лицензией;

по небанковским кредитным организациям;

по банкам, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов;

по кредитным организациям, прекращающим деятельность в результате реорганизации в форме присоединения или в форме слияния.

Предполагается, что проект указания вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. До 19 декабря 2018 года включительно ЦБ принимает предложения и замечания по проекту.



Ранее Центробанк опубликовал нормативный акт, который устанавливает состав и порядок представления банками с универсальной лицензией информации об организации ВПОДК и их результатах.