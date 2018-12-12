Количество карт, с помощью которых в январе — сентябре текущего года была совершена хотя бы одна операция, по сравнению с прошлым годом выросло на 15% и составило 174 млн. Таковы данные девятимесячной статистики ЦБ по платежным картам .

Количество карт, с помощью которых в январе — сентябре текущего года была совершена хотя бы одна операция, по сравнению с прошлым годом выросло на 15% и составило 174 млн. Таковы данные девятимесячной статистики ЦБ по платежным картам .

О росте популярности этого платежного средства у населения России говорит и снижение величины среднего чека по карточным операциям в организациях торговли и сервиса, указывает пресс-служба регулятора. На начало октября текущего года средний чек уменьшился до 847 рублей с 891 рубля годом ранее.



Также ЦБ обращает внимание на продолжение стремительного роста объема переводов с карты на карту. Хотя доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика — 13%, совокупный объем таких трансакций к концу сентября обогнал показатель за весь 2017 год, составив 19,2 трлн рублей.