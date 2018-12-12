С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг, пишет «Коммерсант». За средства садоводов, а это 200—300 млрд рублей, банки готовы побороться.

С 1 января 2019 года вступит в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…» (217-ФЗ), который обязывает садовые товарищества открыть счет в банке и вести расчеты безналичным способом. Передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание СНТ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов с контрагентами.

Как пояснил председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, надежность, выгодные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает он. Однако в самом законе никаких ограничений относительно банков, в которых могут размещать средства, нет.

Исходя из территориального покрытия очевидно, отмечает издание, что основная борьба за деньги садоводов развернется между Сбербанком и Почта Банком, имеющими наибольшее региональное проникновение. Сбербанк имеет более 14 тыс. точек обслуживания, Почта Банк — более 16 тыс. точек. Интересуется данным направлением и Тинькофф Банк, который не имеет отделений для клиентов, его представители сами выезжают к ним.

В Почта Банке подтвердили заинтересованность в работе с садоводами. «Это перспективный сегмент для нас как с точки зрения расчетного обслуживания товариществ, так и предоставления услуг гражданам», — говорит первый зампред правления Почта Банка Георгий Горшков. В Сбербанке отказались от комментариев, однако в ноябре банк подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом дачников Подмосковья. В Тинькофф Банке сообщили, что изучают возможности для создания максимально удобных условий для садовых товариществ.



По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, обслуживание СНТ может быть интересно банкам как приток дополнительных «дешевых» средств, от размещения которых можно получать доход. А регулярные расходы СНТ будут приносить банкам комиссионный доход, добавляет он. По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, объем средств одного садового товарищества на счете, в зависимости от размеров, может составлять от 500 тыс. рублей до нескольких миллионов. Реестра садовых товариществ в России нет, однако, по оценкам экспертов, их более 100 тыс. Членами товариществ являются более 20 млн человек. «В год СНТ могут размещать порядка 200–300 миллиардов рублей на счетах», — резюмирует Бахтин.

Такие суммы интересны даже крупным игрокам, а для небольших банков это особенно «лакомый кусок», указывают эксперты. Однако в случае отзыва лицензии вернуть средства садоводов будет практически невозможно. Они попадут в число кредиторов третьей очереди.