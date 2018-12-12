Держатели карт Visa банка «Зенит» могут оплачивать свои покупки с помощью платежных сервисов Google Pay и Garmin Pay, следует из релиза финучреждения.



«Клиенты-держатели карт Visa банка «Зенит» получили возможность быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью устройств с операционной системой Android, а также часов Garmin. Платежные сервисы могут быть использованы для совершения покупок везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии», — отмечается в сообщении.

Для того, чтобы использовать Google Pay, необходимо разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Все трансакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета.

Сервис Garmin Pay позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Для этого нужно установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к телефону и добавить карту Visa банка «Зенит». При проведении платежа Garmin Pay использует специально созданные для каждого устройства номера и коды, напомнили в банке.