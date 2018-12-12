«Яндекс.Маркет» уже начал пилотировать сервис по выдаче посылок в отделениях Сбербанка , это не приведет к созданию очередей в отделениях банка, сообщил гендиректор компании Максим Гришаков.

«Большинство отделений находится в очень хороших, проходных местах, где есть большой пешеходный трафик. Это первое. Второе — мы не планируем там открывать пункты выдачи, которые «человеческие», то есть где будет сидеть человек, квитанции выписывать и выдавать товар. Мы планируем тестировать — и уже на самом деле начали — такие небольшие постаматы-локеры для частотных покупок, для небольших покупок», — рассказал он на Дне аналитика Сбербанка.

При этом установление пунктов выдачи товаров не приведет к созданию в отделении очередей, уверен Гришаков. «Это не создает очереди никак, потому что трансакция происходит буквально несколько секунд. Человек либо вбивает код, либо сканирует свой код. В целом это очень быстрая трансакция», — считает он.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис рассказал в октябре, что Сбербанк рассматривает возможность установки постаматов в своих отделениях, около пяти — шести тысяч офисов подходит для этого. Также он отметил, что в случае реализации такого сервиса он будет распространяться не только для запущенного Сбербанком и «Яндексом» маркетплейса «Беру», но и для других площадок.



Представитель Сбербанка позже сообщил РИА Новости, что банк планирует установить терминалы для выдачи товаров из интернет-магазинов в своих отделениях в Москве и Санкт-Петербурге.