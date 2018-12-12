По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова, скорее всего в первые часы пара доллар/рубль отступит в район 66,3, после чего перейдет в консолидацию. И лишь сильные изменения на рынке энергоносителей смогут вывести американскую валюту из диапазона 66,2 - 66,4 рубля.

«В паре евро/рубль поддержка проходит через уровень 75,05 рубля. Если евро вновь окажется под давлением на рынке форекс, то ждите его пробой и падение до 74,75 рубля. Для восходящей коррекции после падения цель находится на уровне 75,60 рубля за единицу европейской валюты», - прогнозирует аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 рубля за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5, где всегда происходил разворот. Пока мы не видим факторов, способных сломать эту тенденцию», - поясняет Антонов.