«ComNews Awards. Цифровая экономика» отмечает компании, реализовавшие наиболее значимые проекты цифровой трансформации в ведущих отраслях экономики, а также в сферах государственного управления и образования.

В марте этого года клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты Mastercard. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил своим клиентам такую возможность.

«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее, чем за минуту», - прокомметировал руководитель центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов Альфа-Банка Сандип Шарма.