Это уже второй рейтинг банка на уровне А-. Первый присвоен в апреле этого года агентством «Эксперт РА» ruА-. По обоим рейтингам установлен стабильный прогноз.

При составлении рейтинга учитывались показатели достаточности капитала, чистая прибыль, кредитный портфель, ликвидность, структура фондирования и другие.

Ключевыми показателями рейтинга являются адекватная оценка бизнес-профиля, адекватная позиция по капиталу, а также удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти.

Агентство отметило устойчивость франшизы «Ак Барс» Банка на банковском рынке РТ, его роль в качестве опорного банка республики и приемлемую диверсификацию операционного дохода банка. Положительное влияние на уровень рейтинга оказали также кадровая политика, направленность стратегии на развитие и адекватность ее макроэкономических показателей.

Позитивно на рейтинге отразилось увеличение объемов кредитования малых и средних предприятий и физических лиц, а также улучшение системы управления рисками в течение последних лет.

Агентство обращает внимание на исполнение «Ак Барс» Банком важной транзакционной функции для средств бюджета РТ. Отмечается также участие банка в ряде социально важных проектов (платежная система для общественного транспорта, электронные платежи), в рамках которых обслуживает 100% платежей населения.

АКРА отмечает значительный запас ликвидности банка, что означает высокую устойчивость. У банка есть возможность привлечения дополнительных свободных средств, используя портфель ценных бумаг высокого качества в качестве обеспечения по РЕПО.

Согласно оценке АКРА «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Цель применения данного рейтинга - размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах. Высокая оценка Аналитического кредитного рейтингового агентства свидетельствует о способности банка исполнять свои обязательства перед партнерами и клиентами и правильности принятой бизнес-модели. Мы намерены и дальше расширять масштаб бизнеса и развивать собственные компетенции, предоставляя клиентам высокое качество услуг и удобные сервисы для решения их задач», — прокомментировал председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

Рейтинг составлен на основе консолидированной отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по МСФО и отчетности банка, составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У.