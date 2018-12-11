Google закроет социальную сеть Google+ в апреле 2019 года, а не в августе, как планировала ранее, из-за проблем с безопасностью данных пользователей.

Ошибка в защите общедоступных данных после ноябрьского обновления соцсети могла позволить сторонним разработчики запрашивать имена, адрес электронной почты, род занятий, а также возраст пользователей Google+. Ошибка была обнаружена в рамках тестирования и исправлена в течение недели, говорится в блоге компании .

В Google не нашли доказательств того, что «уязвимые» данные попали к третьим лицам. Доступ к финансовым данным, номерам документов и паролям сторонние разработчики не получали, говорится в сообщении.