Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность блокировки сайтов, нарушающих законодательство РФ о финансовом рынке, и используемых в том числе для мошеннических действий, по решению ЦБ РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время Банком России отмечается увеличение масштабов использования интернет-сайтов для совершения мошеннических действий на финансовом рынке, такие сайты используются зачастую для рекламы финансовых пирамид, отмечается в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают наделить Банк России правом включать сайты, вводящие клиентов кредитных и некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен (оформлением или содержанием), сайтов, связанных с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать в соответствии с законодательством РФ, а также сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, в реестр сетвых адресов, содержащих запрещенную в РФ информацию, для их последующего возможного блокирования.

Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.